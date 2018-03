Ramsau am Dachstein — Die Österreichischen Alpin-Skimeisterschaften haben am Dienstag Siege von Bernadette Schild im Slalom und Manuel Feller im Riesentorlauf gebracht. Die Salzburgerin Schild gewann in Ramsau am Dachstein vor Hannah Köck (+0,32 Sek.) und Katharina Truppe (1,20). Der Tiroler Feller siegte auf der Reiteralm vor Johannes Strolz (1,18) und Marco Schwarz (1,35). (APA)

