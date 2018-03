Innsbruck – Beim Empfang der Tiroler Olympia-Starter am Innsbrucker Bergisel am Dienstag hatten sich die Erlebnisse der vergangenen Wochen schon ein wenig gesetzt. „Olympiasieger – ganz so schräg klingt das nicht mehr“, befand etwa der vergoldete Einsitzer-Rodler David Gleirscher.

Und Wahl-Tirolerin Claudia Lösch, die ihre zwei Paralympics-Medaillen (Ski sitzend) den sieben Tiroler Medaillen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hinzufügte, dachte angesichts ihrer Erfolgsbilanz sogar schon ans Aufhören: „Nach 16 Jahren im internationalen Rennsport wäre das jetzt ein guter Moment.“

Landeshauptmann Günther Platter bedankte sich stellvertretend für das offizielle Tirol bei Sportlern, Betreuern und Funktionären, die „Werbung für Tirol“ gemacht hätten. Und angesichts der zahlreichen Sportgroßveranstaltungen kam der Zammer am Tag vor seiner Angelobung nicht umhin: „Man kann es drehen und wenden, wie man will. Aber wir bleiben das Sportland Nummer eins.“(TT)