Salzburg – Die kommenden Skisprung-freien Tage will Stefan Kraft für eine persönliche Analyse nützen. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison geht auch ohne Einzeltriumph, aber mit seinen zehn Stockerlplätzen (acht im Einzel) beruhigt in die Frühjahrspause, was sein­e Leistung angeht.

Der 24-Jährige sieht jedoch sehr wohl Probleme beim diesen Winter schwächelnden Team, die er, nachdem er sich in Ruhe Gedanken gemacht hat, auch den Verantwortlichen beim ÖSV mitteilen möchte. Das erklärte Kraft gestern vor der Servus-TV-Sendung „Sport und Talk im Hangar 7“. Sicher war sich der Doppel-Weltmeister von 2017, „dass sich etwas ändern muss. Um einmal wieder einen Schritt voraus anstatt einen Schritt hinterher zu sein.“ Und auch, um im Nationencup mal wieder um den Sieg mitspringen zu können.

Welche Verbesserungen und Änderungen er vorschlagen werde, wollte Kraft nicht verraten. Im Gegensatz zu manchem Teamkollegen sprach er sich klar für den Verbleib von Cheftrainer Heinz Kuttin und Co-Trainer Alexander Diess (sein Heim-Trainer) aus. Kraft gestand ein, „sehr gespannt zu sein“, was die kommenden Wochen passieren werde und mit wem er nach seinem Urlaub in Thailand im Mai wieder mit dem Training anfangen werde.

Klar Stellung bezog der Weitenweltrekordhalter zur Forderung seiner Kolleginnen nach einem Damen-Teambewerb bei der Heim-WM 2019 in Seefeld. „Ich war überrascht zu hören, dass es den nicht geben soll. Ich haben mir in Oslo den Großschanzenbewerb der Damen angeschaut und es war richtig cool, was ich gesehen habe – die haben sich toll entwickelt und einen Teambewerb verdient“, betonte der Kollege von Daniela Iraschko-Stolz, Wortführerin der Petitio­n. Kraft würde sich auch im Weltcup Mixed-Bewerbe mit den Frauen wünschen: „Weil ich die Wettkämpfe echt sehr spannend finde.“ (su)