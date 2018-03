Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat am Samstag ein Testspiel gegen Tschechien gewonnen. In Wien setzten sich die ÖEHV-Damen dank Treffern von Anja Trummer (18./PP), Theresa Schafzahl (21.), Eva Maria Beiter (44.) und Eva Maria Verworner (60./EN) mit 4:2 durch. Es war der erste Sieg gegen die Tschechinnen seit acht Jahren, die A-Nation war allerdings nicht in Bestbesetzung angetreten. (APA)