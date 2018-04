Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat eine erfolgreiche Generalprobe für die WM der Division 1A abgeliefert. Die ÖEHV-Damen, die sich für das WM-Turnier ab 8. April in Vaujany/Frankreich vorbereiten, gewannen zu Ostern zwei Testspiele. Einen Tag nach dem 4:2 gegen Tschechien gab es am Sonntag in Salzburg einen klaren 5:0-Erfolg gegen Ungarn, das auch bei der WM ein Konkurrent ist.

Die 17-jährige Theresa Schafzahl (4., 10.) und USA-Legionärin Janine Weber (24., 43./PP) trafen jeweils zweimal, Eva Maria Verworner steuerte das 3:0 bei (19.). (APA)