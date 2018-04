Graz – Die Graz 99ers haben für die nächste Saison den kanadischen Stürmer Colton Yellow Horn verpflichtet. Der 30-Jährige kommt vom HC Znojmo nach Graz. Die Tschechen haben wie die Steirer den Play-off-Einzug in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) verpasst. Yellow Horn brachte es in bisher 221 EBEL-Spielen auf 217 Scorerpunkte. In der Saison 2015/16 wurde er zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. (APA)