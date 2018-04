Washington – Österreichs Eishockey-Legionäre Thomas Vanek und Michael Grabner haben am Samstag (Ortszeit) in der NHL mit ihren Clubs Niederlagen kassiert. Vanek gab beim 2:4 der Columbus Blue Jackets bei den Nashville Predators in 16:00 Minuten Eiszeit vier Torschüsse ab, blieb aber ebenso ohne Scorerpunkt wie Grabner (13:23) beim 3:5 der New Jersey Devils bei den Washington Capitals.

Sowohl Columbus als auch New Jersey hatten die Play-off-Teilnahme vor diesen Niederlagen fixiert. Die Philadelphia Flyers waren in einem frühen Samstag-Spiel durch einen 5:0-Heimerfolg gegen die New York Rangers nachgezogen, wobei Michael Raffl mit Tor und Assist überzeugte. Damit stehen erst zum zweiten Mal drei Österreicher in einem NHL-Play-off. Die K.o.-Phase beginnt am Mittwoch. Rangers-Coach Alain Vigneault wurde nach dem 0:5 nach fünf Jahren im Amt entlassen.

Der Grunddurchgang wurde am Sonntag mit der Partie Florida Panthers gegen Boston Bruins abgeschlossen. Das Match war am 4. Jänner wetterbedingt verschoben worden. Mit einem Sieg könnte Boston Tampa Bay Lightning an der Spitze der Eastern Conference noch ablösen. Florida war durch Philadelphias Sieg aus dem Rennen. Mit 98 erreichten Punkten sind sie Nummer sechs im Osten, je einen Zähler dahinter folgen Columbus und New Jersey.

In der ersten Play-off-Runde kommt es für Columbus zum „best of seven“-Duell mit Washington, Philadelphia bekommt es im „Battle of Pennsylvania“ mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins zu tun. Die Aufsteiger aus den beiden Duellen treffen in der Runde danach aufeinander, ein Österreicher-Duell ist also möglich. Der Gegner von New Jersey war vor dem abschließenden Grunddurchgangsmatch noch offen. (APA)

NHL-Ergebnisse: Philadelphia Flyers (mit Michael Raffl mit Tor und Assist) - New York Rangers 5:0, Washington Capitals - New Jersey Devils (mit Michael Grabner) 5:3, Nashville Predators - Columbus Blue Jackets (mit Thomas Vanek) 4:2, Colorado Avalanche - St. Louis Blues 5:2, Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 0:3, Florida Panthers - Buffalo Sabres 4:3, Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:2 n.P., Calgary Flames - Vegas Golden Knights 7:1, Boston Bruins - Ottawa Senators 5:2, Detroit Red Wings - New York Islanders 3:4 n.V., Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 3:2 n.V., Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 4:1, Los Angeles Kings - Dallas Stars 2:4, Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 4:2, San Jose Sharks - Minnesota Wild 3:6