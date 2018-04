Innsbruck – „Die Haie sind mein Heimatverein. In den vergangenen zwei Saisonen hat sich sehr viel Positives entwickelt. Es ist schön, weiter Teil davon sein zu können.“ Für Florian Pedevilla bestand kein Zweifel, dass er auch in der kommenden Saison beim HC Innsbruck auf dem Eis steht. Der 30-jährige „Aggresiv Leader“ verlängerte am Montag wie sein Verteidiger-Kollege Fabian Nussbaumer seinen Vertrag beim EBEL-Viertelfinalisten um ein weiteres Jahr.

„Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere setzen und noch mehr Erfahrung sammeln. Natürlich will ich mich mit guten Leistungen noch mehr in die Auslage spielen“, wurde Nussbaumer in der HCI-Aussendung zitiert. (TT.com)