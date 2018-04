Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat bei der WM Division 1A in Vaujany/Frankreich am Montag mit einem 6:4 (0:2,5:1,1:1) seinen ersten Sieg gelandet. Nach dem 2:3 am Vortag gegen die Slowakei waren starke zehn Minuten im Mitteldrittel ausschlaggebend für den Erfolg. Nach dem ersten Abschnitt war es 0:2 gestanden. Für die ÖEHV-Tore sorgten sechs verschiedene Spielerinnen.

Vor dem Montag-Abendspiel Norwegen gegen Frankreich hielt bis auf die Skandinavierinnen jedes Team bei einem Sieg. Auf die Französinnen treffen die Österreicherinnen am Mittwoch (19.30 Uhr), auf Dänemark am Freitag (12.30) und auf Norwegen am Samstag (12.30). Der Gewinner der Sechser-Gruppe steigt in die A-WM auf, für die ÖEHV-Truppe wäre es nächstes Jahr in Finnland die erste Teilnahme am Elite-Turnier. (APA)

Damen-WM 1A in Vaujany: Österreich - Ungarn 6:4 (0:2,5:1,1:1). Tore für Österreich: Altmann (30.), Schafzahl (33./PP), Meixner (35.), Verworner (37.), Weber 39./PP), Beiter Schwarzler (56.).

Tabelle: Frankreich 3 Punkte/1 Spiel vor Dänemark, Österreich, Ungarn und Slowakei je 3/2 sowie Norwegen 0/1.

Nächstes ÖEHV-Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Frankreich. Modus: Erster der Sechser-Gruppe bei A-WM 2019 in Finnland.