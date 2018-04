Innsbruck — Die heutige Pessekonferenz des Österreichischen Bob- und Skeleton-Verbands begann mit einer erfreulichen Bilanz und einem positiven Rückblick auf die Olympischen Spiele 2018. Mit 16 Athleten und drei Betreuern habe man das größte Aufgebot der ÖBSV-Geschichte nach Pyeongchang entsenden können.

Schnell kam bei Sportdirektor Christian Auer und Präsident Roman Schobesberger dann die Sprache auf den Konflikt mit den Skeleton-Profis Janine Flock und Matthias Guggenberger. Beide hatten den Verband während der Winterspiele scharf kritisiert. „Unter diesen Voraussetzungen fahre ich sicher nicht weiter. Seit der neue Sportdirektor da ist, ist es die letzten zwei Saisonen nicht tragbar", hatte Guggenberger gesagt.

Anwaltsschreiben und Klage

Aussagen, die der angesprochene Sportdirektor so nicht stehen lassen wollte. „Das sind Realitätsverweigerer, anscheinend haben sie den Boden unter den Fußen verloren", gab Auer zu Protokoll. Bei der Präsidiumssitzung am Donnerstag fordert er Konsequenzen. Bei Guggenberger könne er sich nicht vorstellen, dass der Innsbrucker auch in der kommenden Saison noch im Eiskanal für den ÖBSV ins Rennen geht. Von Flock erwartet er sich eine öffentliche Entschuldigung.

Der offene Schlagabtausch hat mittlerweile auch eine juristische Ebene: In einem Anwaltsschreiben habe die Rumerin die Ausbezahlung von ausstehenden Taggeldern eingefordert. Zudem klagte die 28-Jährige den Verband auf 4000 Euro an Bildrechten für Fotos, die auf der ÖBSV-Facebook-Seite erschienen waren. „Dabei hat das Team Flock in der Olympia-Saison alleine 260.000 Euro an Förderungen erhalten", gab Auer zu bedenken.

Flock selbst hatte vor wenigen Tagen ein Karriereende in den Raum gestellt, nachdem der Abgang ihres langjährigen Trainers Michael Grünberger offiziell wurde.

Fusion mit Rodelverband vorerst auf Eis

In einem anderen Dauerthema ist weiterhin Geduld gefragt: Die geplante Fusion mit dem Rodelverband wird in der kommenden Saison noch nicht kommen. „Aufgrund der Veränderung in der politischen Landschaft, liegen die Pläne für einen Sportarten-übergreifenden Schlittenverband vorerst auf Eis", sagte Präsident Schobesberger. 250.000 Euro Altlasten schlagen zu Buche. Ein Gespräch mit Sportminister Heinz-Christian Strache soll Klarheit bringen. „In der Saison 2018/19 werden wir voraussichtlich noch als eigenständiger Verband an den Start gehen." (flo, pim)