Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat bei der WM Division 1A in Vaujany/Frankreich am Mittwoch im dritten Spiel die zweite Niederlage erlitten. Die ÖEHV-Equipe musste sich dem Gastgeber mit 2:3 (2:1,0:1,0:1) geschlagen geben.

Österreich war nach ein Doppelschlag durch Grascher und Schafzahl innerhalb von nur 48 Sekunden in der dritten Minute mit 2:0 in Führung gegangen, ließ sich das Spiel aber noch aus der Hand nehmen. Nach dem 6:4-Sieg über Ungarn und dem 2:3 gegen die Slowakei geht es im vierten Match am Freitag (12.30 Uhr) gegen Dänemark bzw. zum Abschluss am Samstag (12.30) gegen Norwegen. Der Gewinner der Sechser-Gruppe steigt in die A-WM auf. (APA)