Klagenfurt — Stürmer Manuel Ganahl verlässt den Eishockey-Rekordmeister KAC. Die Kärntner haben dem vertraglich eigentlich gebundenen Ganahl die Freigabe für einen Wechsel in die finnische Liga erteilt. Der gebürtige Vorarlberger wird laut Angaben von Donnerstag nach drei Jahren bei den Rotjacken für die Pelicans Lahti antreten.

Der 27-jährige Flügelspieler hat sich aber verpflichtet, im Falle einer Rückkehr in die Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) wieder in Klagenfurt zu spielen. Nach Oliver Setzinger und Bernd Brückler (ebenfalls früher KAC) ist Ganahl erst der dritte ÖEHV-Spieler, der in der obersten Liga Finnlands spielen wird. Für den KAC ist Ganahl insgesamt 199 Mal eingelaufen (in EBEL und CHL). Er ist auch Stammspieler im Nationalteam.

Neuzugang vom HCI, Linz holt Österreicher-Quartett

Wie der KAC weiter vermeldete, wurde mit Mitch Wahl der erste Zugang für die kommende Saison getätigt. Der 28-jährige US-Amerikaner wechselt vom HC Innsbruck nach Klagenfurt. Beim Rekordmeister erhielt der Angreifer (59 Scorerpunkte 2017/18) einen Einjahresvertrag.

Liga-Konkurrent Black Wings Linz schlug gleich vier Mal zu und verpflichtete ein rot-weiß-rotes Quartett: Die Oberösterreicher holten Teamtorhüter David Kickert und Stürmer Valentin Leiler vom Villacher SV, Teamstürmer Daniel Woger von den Graz 99ers und Stürmer Marco Brucker vom KAC. (APA, TT.com)