Michael Grabner und die New Jersey Devils haben auch Spiel zwei der Play-off-Serie gegen Tampa Bay Lightning verloren. Die Devils mussten sich am Samstag in Florida mit 3:5 geschlagen geben und kehren mit einem 0:2-Rückstand in der „best of seven“-Serie heim. Spiel drei und vier finden am Montag und Mittwoch in Newark statt.

Der Schweizer Jungstar Nico Hischier gleich in der 14. Minute den 0:1-Rückstand aus, im Mitteldrittel sorgten die Lightning aber mit vier Toren für die Vorentscheidung. (APA)