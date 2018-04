Die Columbus Blue Jackets haben in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) erstmals gegen die Washington Capitals verloren. Am Dienstagabend (Ortszeit) ging das Team des österreichischen Stürmers Thomas Vanek mit 2:3 nach Verlängerung vom heimischen Eis. Die Blue Jackets führen in der „best of seven“-Serie mit 2:1. Das nächste Spiel steigt am Donnerstag (Ortszeit) in Columbus. (APA)