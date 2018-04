Innsbruck – Beim HC Innsbruck geht es Schlag auf Schlag: Einen Tag nach der Verkündung des Comebacks von Stürmerstar Austin Smith gaben die Haie die Vertragsverlängerung von Kapitän Tyler Spurgeon bekannt.

„Ich liebe Innsbruck, es ist wie mein zweites Zuhause mittlerweile. Der ganze Verein hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, nun wollen wir aber einen weiteren Schritt machen und das Eishockey in Tirol weiter nach oben bringen“, wurde der 32-jährige Kanadier in einer Aussendung zitiert.

Auch Coach Rob Pallin zeigte sich erfreut, dass sein Captain an Bord bleibt: „Über Tyler müssen wir nicht viele Worte verlieren, er ist einer unserer absoluten Mannschaftsstützen und ein ganz wichtiger Baustein. Ihn wieder im Team zu haben ist für den gesamten Verein sehr, sehr wichtig.“

Black Wings holen Stürmer Hickmott vom VSV

Die Black Wings Linz gaben am Montag die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Jordan Hickmott bekannt. Der 28-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für den Villacher SV. In 51 Spielen brachte er es auf 20 Tore und 22 Assists. (TT.com)