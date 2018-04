Innsbruck – 170 Spiele für die Innsbrucker Haie, 158 Punkte – John Lammers ist die personifizierte Torgefahr beim HC Innsbruck. Auch im kommenden Jahr dürfen die Tiroler auf die Dienste des gebürtigen Kanadiers zurückgreifen, wenn der 32-Jährige in seine vierte Saison bei den Innsbrucker Haien geht.

„Ich freue mich wahnsinnig wieder nach Innsbruck zurück zu kommen. Wir sind längst eine große Einheit und meine Familie fühlt sich wahnsinnig wohl im Herzen Tirols“, so Lammers mit dem Nachsatz: „Wir haben in der letzten Saison Lunte gerochen. Wir wollen aber nun einen weiteren Schritt machen“, erklärte der kanadische Routinier.

Schennach verlässt die Haie

Keine Vollzugsmeldung gibt es hingegen von Stürmer Benedikt Schennach. Der 30- Jährige hat sich gegen einen Verbleib bei den Tirolern entschieden und will neue Herausforderungen in Angriff nehmen. Ob der gebürtige Ehrwahlder dem Eishockey in aktiver Form erhalten bleibt ist an dieser Stelle noch ungeklärt. Schennach absolvierte für die Haie 290 EBEL-Spiele und markierte dabei 65 Punkte. Nach Stationen in Deutschland, Übersee und Dornbirn kehrte der Tiroler 2011 zurück nach Innsbruck. In den vergangenen sieben Jahren ging Außerferner für die Haie auf Torjagd. (TT.com)