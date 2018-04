Bischofshofen – Am Dienstag besichtigte Stefan Kraft die neue Anlaufspur auf der Paul-Außerleitner-Schanze, am Mittwoch trifft sich Österreichs derzeit bester Skispringer erstmals persönlich mit Neo-Chef­trainer Andreas Felder. Am Salzburger Trainingsstützpunkt in Rief wollen sie zusammen mit Michae­l Hayböck die zukünftige Zusammenarbeit besprechen. „Die Zeit ist ganz spannend“, erklärte Kraft.

Was Stefan Kraft vom neue­n Chef erwartet? „Dass wir ein­e gerade Linie ins Training und Team bringen“, sagte der 24-Jährige. Von der Umsetzung seiner Erwartungen geht Kraft aus, weil er nach seinem ersten Telefonat mit Felder besonders dessen Geradlinigkeit hervorhebt – neben der Erfahrung. „Wenn er einen Plan hat, bleibt er hundertprozentig dabei“, betonte Kraft. Zudem freut sich der Weitenrekordhalter (253,5 Meter) auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den zwei neuen Co-Trainern Flo Liegl und Flo Schabereiter.

Am Dienstag war der Pongaue­r erst einmal froh, die vom Deutschen Peter Riedel eingebaute neue Anlaufspur auf seiner Heim-Schanze besichtigen zu können. Sie garantiert ihm bessere Trainingsbedingungen sowohl im Sommer als auch im Winter. (su)