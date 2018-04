Der Villacher SV hat sich die Dienste von US-Verteidiger Jason DeSantis gesichert. Das teilte der Club aus der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Mittwoch mit. DeSantis spielte in der abgelaufen Saison in der zweiten Liga für Lustenau, davor war der 32-Jährige in der EBEL für Innsbruck und den VSV-Erzrivalen KAC tätig gewesen.

Die Villacher vermeldeten außerdem die Vertragsverlängerung von Jungstürmer Christoph Kromp. (APA)