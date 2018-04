Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Haie harren aktuell der Dinge, was jetzt Andrew Yogan in der kommenden Saison der Erste Bank Eishockey Liga macht. Innsbrucks grandioser Play-off-Topscorer (gesamt: 63 Punkte/30 Tore) hat offenbar ein hochdotiertes Offert aus Dornbirn vorliegen, mit dem die Haie nicht (ganz) mitbieten können. Eine Entscheidung naht. Vielleicht spricht das Wohlgefühl in Tirol und die Freundschaft zu Jeremie Blain für einen Verbleib im Haifischbecken.

„Wir hoffen, dass Yogan bleibt, und konnten viele Wunschspieler halten bzw. verpflichten“, sieht HCI-Vorstand Norbert Ried die Kaderplanungen Ende April weit fortgeschritten. Mit Mario Lamoureux und Austin Smith kehren zwei Wunschspieler zurück, verlässliche Routiniers wie Tyler Spurgeon, John Lammers und Andrew Clark bleiben an Bord. Mit Mike Boivin kommt zudem ein neuer offensivstarker Verteidiger. Zwei Legionärs-Plätze im Sturm (nur einer, wenn Yogan bleibt) und einer in der Abwehr sind noch offen.

Weil Benni Schennach den Haien den Rücken kehrt und die Verhandlungen bei Fabio Schramm laut Ried derzeit „auf Eis liegen“, muss man sich für die nötige Kader­breite auch am österreichischen Markt nach ein bis zwei Spielern aus anderen Bundesländern umschauen.

Bleibt die „Rakete“ Yogan, wird der letzte Offensiv-Import ein Arbeiter sein – Morten Poulsen (DEN) hat in Sachen Preis/Leistung durchaus noch Chancen. Weil das Gerüst steht, haben die Haie im Transferpoker über den Sommer keinen großen Stress.

Seit Donnerstag ist offiziell, dass Andrew Clark weiter das Haie-Trikot trägt. Der Kanadier, der es in den vergangenen zwei Saisonen auf 122 Scorerpunkte (47 Tore) brachte, ist ein weiterer wichtiger Baustein im HCI-Mannschafts-Puzzle. „Andrew ist einer der intelligentesten Spieler in der Liga. Er liest das Spiel hervorragend und agiert sehr abgeklärt. Ihn zu ersetzen ist für unser Team kaum möglich, insofern sind wir sehr froh, dass er auch in der kommenden Saison bei uns unter Vertrag ist“, zeigte sich Coach Rob Pallin zufrieden.