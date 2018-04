Innsbruck – Mario Lamourex hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Nach Gastspielen in Norwegen (Frisk Asker), der Schweiz (EHC Winterthur) und Österreich (Graz 99ers) kehrt der Stürmer zum HC Innsbruck zurück. Bereits 2016/17 hatte der 29-jährige US-Amerikaner den Haie-Dress getragen und in 56 Spielen 49 Punkte (22 Tore) beigesteuert.

„Ich bin richtig aufgeregt, endlich wieder nach Innsbruck zu kommen und diese tolle Arena samt ihren Fans zu genießen. Ich gehöre einfach hierher, zumindest fühle ich mich so. Ich liebe die Stadt und die Menschen in Tirol“, wurde Lamourex in einer HCI-Aussendung zitiert.

Pallin schwärmt: „Einer der besten Verteidiger der Liga“

Neben dem Angreifer zog der Viertelfinalist der Vorsaison auch Verteidiger Michael Boivin an Land. Der Kanadier kommt vom Liga-Konkurrenten Zagreb in die Tiroler Landeshauptstadt. Mit 38 Punkten war der 27-Jährige einer der torgefährlichsten Defensiv-Spezialisten in der abgelaufenen Saison.

„Michael ist einer der besten Verteidiger in dieser Liga. Er wird uns an allen Enden der Eisfläche helfen und vor allem im Powerplay einen wichtigen Input bringen. Die Fans können sich auf diesen Mann richtig freuen“, schwärmt Haie-Coach Rob Pallin von seinem Neuzugang. (TT.com)