Innsbruck – Das Torhütergespann der Innsbrucker Haie ist fixiert. Nach Neuzugang Matt Climie wird Rene Swette in seine zweite Spielzeit bei den Tirolern gehen.

„Ich habe in Innsbrucker noch einmal meine Chance bekommen und sie genützt. Die vergangene Saison hat sehr viel Spaß gemacht und die Vorfreude ist schon wieder da“, wurde Swette in einer Vereins-Aussendung zitiert.

„Ich fühle mich in Innsbruck sehr wohl. In der Erste Bank Eishockeyliga braucht es mittlerweile ein starkes Torhütergespann, sonst kann man nur sehr schwer erfolgreich sein. Matt und ich werden versuchen der Mannschaft ein guter Rückhalt zu sein“, so der 29-Jährige. (TT.com)