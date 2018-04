Washington/Nashville (Tennessee) – Der Schweizer Kevin Fiala hat im Play-off-Semifinale der Western Conference Vorjahresfinalist für Nashville Predators zum 1:1-Ausgleich in der „best of seven“-Serie gegen die Winnipeg Jets ausgeglichen. Nach 5:37 Min. der 2. Verlängerung traf der Eidgenosse am Sonntag nach einem Konter „backhand“ zum 5:4-Siegestor. Im Osten glichen die Washington Capitals gegen die Pittsburgh Penguins zum 1:1 aus.

Und zwar musste der Titelverteidiger eine 1:4-Auswärtsniederlage hinnehmen. Für das Team aus der Hauptstadt trafen Alexander Owetschkin (2.), Jakub Vrana (15.), Brett Connolly (23.) und Nicklas Backström (60.). Den Ehrentreffer verbuchte Kris Letang (34.). Die Predators dominierten die Partie wie schon das erste der maximal sieben Duelle, hatten aber diesmal das bessere Ende für sich.

Die dritten Spiele der Serie sind jeweils für Dienstag (Ortszeit) in Pittsburgh bzw. Winnipeg angesetzt. (APA/sda/dpa)

Play-off-Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Sonntag (best of seven) - Conference-Semifinali:

Western Conference: Nashville Predators - Winnipeg Jets 5:4 nach 2. Verlängerung. Stand in der Serie: 1:1

Eastern Conference: Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4:1. Stand: 1:1