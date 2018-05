Das Überraschungsteam Vegas Golden Knights gerät in den Play-offs der NHL ins Straucheln. Der Liga-Neuling unterlag am Mittwoch bei den San Jose Sharks mit 0:4, womit die Kalifornier in der „best of seven“-Serie des Conference-Halbfinales auf 2:2 stellten. Die nächste Partie findet am Freitag in Las Vegas statt.

Die Tampa Bay Lightning besiegten die Boston Bruins auswärts mit 4:1 und führen in der Serie mit 2:1. (APA)