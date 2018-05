Innsbruck – Der Name Antonitsch war bislang in Österreich vor allem Tennis-Fans ein Begriff. Turnier-Direktor in Kitzbühel, über eine Million Dollar Preisgeld in seiner aktiven Karriere und vier Turniersiege auf der ATP-Tour – Alexander Antonitsch hat seine Spuren auf den Tennis-Courts dieser Welt hinterlassen.

Seit geraumer Zeit macht sich Sohnemann Sam auf, sich auf dem Eis einen Namen zu machen. Unlängst erst debütierte der 22-Jährige für die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft. Der Lohn für eine starke EBEL-Debütsaison beim Villacher SV mit sieben Scorerpunkten in 53 Partien.

In der kommenden Spielzeit schnürt der Stürmer beim HC Innsbruck seine Eislaufschuhe. Die Haie verpflichteten Antonitsch als Ersatz für Benedikt Schennach, dessen Abgang eine Lücke im Kader hinterließ. „Sam ist groß, robust und richtig talentiert. Er wird unserer Mannschaft Qualität und auch die nötige Tiefe geben", zeigte sich Vorstandsmitglied Norbert Ried mit der Verpflichtung der heimischen Zukunftsaktie zufrieden.