Kopenhagen, Herning – Russland hat am Freitagnachmittag die Eishockey-A-WM in Dänemark mit einem Kantersieg eröffnet. Der Olympiasieger, am Sonntag (12.15 Uhr) zweiter Gegner der Österreicher, deklassierte in der Gruppe A in Kopenhagen Frankreich mit 7:0. Kanada verlor dagegen in Gruppe B das Nordamerika-Duell. Die Kanadier mussten sich in Herning den USA mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Die mit 14 Olympia-Goldmedaillengewinnern angereisten Russen sorgten vor den Augen von ÖEHV-Teamchef Roger Bader und einigen Spielern gleich im ersten Drittel für klare Verhältnisse. Kiril Kaprisow (8.), Pawel Buchnewitsch (9./PP) und Jewgenij Dadonow (13.) schossen den Favoriten zu einer 3:0-Führung. Nach weiteren Treffern von Kaprisow (38.), Alexander Barabanow (43.), Maxim Schalunow (45./PP) und Artjom Anisimow (58./PP) fehlten der „Sbornaja“ nur ein Tor auf ihren höchsten WM-Sieg gegen Frankreich.

In Herning entwickelte sich ein spannendes Duell der zwei nordamerikanischen Teams. Die favorisierten Kanadier führten früh mit 2:0, die US-Amerikaner drehten die Partie aber und lagen ihrerseits zweimal voran. Im Penaltyschießen sorgte schließlich Cam Atkinson, bei den Columbus Blue Jackets Clubkollege von Thomas Vanek, für die Entscheidung. (APA)