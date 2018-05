Die Nashville Predators feierten in den Playoffs der NHL einen wichtigen Auswärtssieg. Der Vizemeister gewann am Montag (Ortszeit) das sechste Spiel der Zweitrunden-Serie gegen die Winnipeg Jets klar mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) und erzwang ein entscheidendes siebtes Spiel.

Viktor Arvidsson (2. Minute/56.) und Filip Forsberg (29./46.) überzeugten mit jeweils zwei Toren und einer Torvorlage im Spiel. Predators-Schlussmann Pekka Rinne stoppe 34 Schüsse und feierte den fünften Playoff-Shutout seiner NHL-Karriere. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach dem Auswärtserfolg der Predators 3:3. Das siebte Spiel wird am Donnerstag in Nashville ausgetragen. Im Playoff-Halbfinale warten die Vegas Golden Knights auf den Sieger. (dpa)