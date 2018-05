Was hat Sie dazu bewogen, Österreichs Biathleten als Trainer zu übernehmen?

Ricco Groß: Ein Stück weit war es wohl die Hartnäckigkeit des Verbandes (ÖSV, Anm.). Denn wenn der will, kann ich auch von guten Bedingungen ausgehen, das ist extrem spannend. Und dazu gibt es in Österreich super-tolle Athleten, Leute im Spitzenbereich und junge.

Ist es denn ein Vorteil, wenn ein ehemals erfolgreicher Biathlet im Trainergeschäft auftritt? Glaubt man einem wie Ihnen eher?

Groß: Nun — Vertrauen muss man sich ohnehin erarbeiten. Aber im Fall Österreich kennt man sich ja, man trifft sich regelmäßig bei Wettkämpfen. Gegen Daniel Mesotitsch bin ich noch selbst gelaufen, gegen Simon Eder in seinem ersten Weltcup-Jahr auch. Uns einen gemeinsame Ziele.

Gehen Sie mit einem Versprechen in die erste Saison, etwa mit einer WM-Medaille?

Groß: So etwas ist im Biathlon schwer vorauszusagen. Wichtig ist es jetzt einmal, dass wir uns den sechsten Weltcup-Startplatz zurückerobern, dann kann sich ein zusätzlicher Athlet präsentieren.

Wie unterscheidet sich Ihre ehemalige Tätigkeit in Russland von jener, die Sie in Österreich erwarten?

Groß: Österreich hat nicht so viele Athleten wie Russland, wo man auf eine erlesene Auswahl zurückgreifen konnte.

Lassen sich die beiden Systeme in der täglichen Arbeit vergleichen?

Groß: Nein, denn in Russland setzten wir auf ein Lehrgangssystem, in dem die Regenerationsphase zu Hause stattfand. In Österreich werden wir künftig kaum Reisetage haben, mit Hochfilzen und Ruhpolding sind zwei Schauplätze in unmittelbarer Reichweite.

Das spricht dafür, dass die ÖSV-Biathleten künftig weniger individuell und in unterschiedliche Trainingsgruppen aufgeteilt sind.

Groß: Gute Leute bringen sich gegenseitig weiter. Um diesen Vorteil sollte man sich nicht bringen.

Augenblicklich prasseln auf Russlands Sport, insbesondere auf die Biathleten, allerhand Dopingvorwürfe ein. Wirkte sich das auf Ihre Arbeit aus?

Groß: Es handelte sich lediglich um Anschuldigungen, denen in vielen Fällen die Beweisgrundlage fehlte. Man sollte daher nicht nur mit dem Finger zeigen! Der Olympia-Ausschluss etwa wurde immer noch nicht begründet. Einer wie Alexander Loginow durfte allerdings verdientermaßen nicht teilnehmen.

Sie verwiesen in Interviews regelmäßig darauf, von möglicherweise verbotenen Vorgängen nichts mitbekommen zu haben.

Groß: Ich kann als Trainer nur das tun, was ich beeinflussen kann. Und bei Trainingskursen, die regelmäßig in Österreich oder Deutschland stattfanden, war unser Team jederzeit kontrollierbar, das fiel in die Zuständigkeit der jeweiligen Antidopingagentur der Länder.

Die Diskussion scheint noch nicht abgeschlossen, zuletzt erschütterten Razzien in der Zentrale des Biathlon-Weltverbands IBU in Salzburg die Szene.

Groß: In erster Linie sind solche Nachrichten schädlich für den Sport. Zudem sollte man abwarten, was für ein Ergebnis herauskommt — jetzt sind die Behörden am Wort.

Sie kennen die mitteleuropäische und die osteuropäische Biathlon-Welt. Unterscheiden sich diese beiden denn maßgeblich?

Groß: Es geht ums Laufen und es geht ums Schießen, beide Seiten müssen trainiert werden. Ich habe in Österreich jedenfalls das Glück, dass die Athleten ihre Körper sehr gut kennen.

Von Dominik Landertinger meinte selbst Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen, er sei sein legitimer Nachfolger. Was dürfen wir uns von ihm künftig erwarten?

Groß: Mit seiner Olympiamedaille (Bronze in Pyeongchang, Anm.) hielt Landi seiner Mannschaft den Rücken frei, er hat ein Riesen­potenzial. Allerdings verfolgt ihn ein wenig das Verletzungspech, auch da müssen wir ansetzen und vielleicht schon im Training eingreifen. Landi ist eine Riesenaufgabe — und von ihm weiß ich, dass er noch einiges gewinnen möchte.

Sie gelten als Mann der klaren Worte. Wie würden Sie sich und Ihren Stil charakterisieren?

Groß: Man muss offen seine Meinung vertreten, so bin ich erzogen worden. Ehrlich währt immer noch am längsten. Aber man muss auch so weit sein, Fehler zuzugeben, im Gegenzug nicht auf Fehlern rumreiten.

Heißt das, dass Sie Ihre Tätigkeit allein nach Ihren Vorstellungen ausrichten, dass Sie ein Sturschädel sein können?

Groß: Manchmal muss man Sturschädel sein, aber insgesamt variantenreich. Variabilität ist gefragt.

Das Gespräch führte Florian Madl