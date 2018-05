Nashville – Die Winnipeg Jets haben in der NHL das Playoff-Halbfinale erreicht. Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das entscheidende siebte Spiel der Zweitrunden-Serie gegen Vizemeister Nashville Predators klar 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Winnipegs Paul Stastny (11./52.) war mit zwei Toren und einer Torvorlage der Topscorer beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck stoppte 36 von Nashvilles 37 Schüssen im Spiel. Winnipeg sicherte sich die Best-of-Seven-Serie am Ende mit 4:3 nach Spielen.

Im Finale der Western Conference warten die Vegas Golden Knights auf die Jets. Das Expansion-Team aus der Wüste Nevadas besiegte die San Jose Sharks in der zweiten Playoff-Runde mit 4:2 nach Spielen. Sowohl Vegas als auch Winnipeg stehen zum ersten Mal im Halbfinale der nordamerikanischen Profi-Liga. Das erste Spiel der Serie wird am Samstag in Winnipeg ausgetragen. (dpa)