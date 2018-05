Die Washington Capitals haben im Play-off-Halbfinale der NHL einen weiteren Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Sonntag das zweite Spiel der Serie gegen Tampa Bay Lightning klar 6:2. Capitals-Superstar Alexander Owetschkin erzielte ein Tor (44.) und bereitete ein weiteres vor, Torhüter Braden Holtby stoppte 33 von 35 Schüssen.

In der „best of seven“-Serie führen die Capitals mit 2:0, die dritte und vierte Partie folgen in Washington. (APA)