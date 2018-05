Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat den US-Amerikaner Chris VandeVelde verpflichtet. Der 31-jährige Sturmer kommt von Lukko Rauma (FIN), hat aber den Großteil seiner Karriere in Nordamerika verbracht und 557 Spiele in der NHL und AHL bestritten. Mit Ryan Duncan spielte er gemeinsam an der University of North Dakota, bei den Philadelphia Flyers war er Teamkollege von Michael Raffl. (APA)