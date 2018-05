Washington – Die Washington Capitals sind der Gegner der Vegas Golden Knights in der Finalserie um den Stanley Cup. Der Hauptstadt-Club gewann am Mittwochabend (Ortszeit) das entscheidende siebente Spiel im Finale der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auswärts gegen Tampa Bay Lightning klar mit 4:0. Die Finalserie beginnt am Montag (Ortszeit) in Las Vegas. (APA)