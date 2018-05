Innsbruck – Der HC Innsbruck bastelt weiter an seinem Kader für die nächste Saison. Den vorletzten Import-Platz im Team vergaben die „Haie“ an den Kanadier Nick Ross. Der Verteidiger kehrt nach einer Spielzeit in der Slowakei (punktbester Verteidiger der Liga) wieder zu den Innsbruckern zurück und freut sich auf seine nunmehr vierte Saison bei den Tirolern. Die Freude konnte auch Headcoach Rob Pallin nicht leugnen, schließlich hält der 51-Jährige große Stücke auf den Kanadier. „Für mich ist Nick einer der talentiertesten und besten Verteidiger der Liga. Vor allem im Powerplay ist er unheimlich wichtig. Er wird uns von der blauen Linie viel Torgefahr bringen und auch im Aufbau mit seiner Übersicht und seinem Spielverständnis helfen“, wurde Pallin in einer Aussendung zitiert.

„Ich bin endlich wieder Zuhause. Innsbruck ist längst meine zweite Heimat, hier fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich bin überglücklich, dass ich in der kommenden Saison wieder in Tirol sein kann“, erklärte Ross. (TT.com)