Auch ein nachgebessertes Angebot konnte Fabio Schramm nicht von einem Verbleib in Innsbruck überzeugen. Der Tiroler kehrt dem HC Innsbruck nach 179 EBEL-Spielen den Rücken.

Als Ersatz präsentierten die Haie am Donnerstag einen Salzburger Bullen. Daniel Wachter übersiedelt in die Tiwag-Arena. „Wir haben lange an dieser Verpflichtung gearbeitet, umso glücklicher sind wir, dass Daniel nun an den Inn wechselt", wurde HCI-Vorstand Norbert Ried in einer Aussendung zitiert.

Der 21-Jährige Flügelspieler brachte es bisher auf 37 EBEL-Einsätze und stand zuletzt im erweiterten Nationalteamkader. (TT.com)