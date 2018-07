Der deutsche Skisprung-Olympiasieger Severin Freund feilt weiter an seinem Comeback. Der 30-Jährige absolvierte nach monatelanger Verletzungspause seinen ersten Sprung auf einer Schanze. „Sicher nicht mein weitester Sprung, aber definitiv einer meiner aufregendsten", schrieb der zweifache Weltmeister am Samstag auf seiner Facebook-Seite, wo er ein Video des Sprunges postete.

Freund, der 2014 in Sotschi Olympia-Team-Gold gewann, hatte sich im Juli 2017 den zweiten Kreuzbandriss binnen sieben Monaten zugezogen und dadurch die gesamte vergangene Saison inklusive der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verpasst. „So begeistert! Es ist noch ein weiter Weg, aber ich springe wieder. Nach einer zu langen Auszeit ist es gut, wieder in der Luft zu sein", twitterte der Gesamtweltcup-Sieger von 2015. (APA)