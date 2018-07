Die Vienna Capitals haben den Vertrag von Verteidiger Phil Lakos um ein weiteres Jahr verlängert. Der 37-Jährige geht damit im September in seine bereits 16. Saison mit den Wienern, für die er in der Erste Bank Eishockey Liga 735 Spiele bestritten hat. Nach dem Ende seiner Karriere werde Lakos bei seinem Club weiterbeschäftigt, kündigten die Capitals am Montag außerdem an. (APA)