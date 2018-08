München – Ex-Weltmeister Severin Freund kehrt nach zwei Kreuzbandrissen und mehr als eineinhalb Jahren Pause ins Teamtraining der deutschen Skispringer zurück. Der 30-Jährige werde ab Sonntag beim Kurs nach dem Sommer-GP in Courchevel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, kündigte DSV-Trainer Werner Schuster am Donnerstag an. Freund hatte in den vergangenen Wochen individuell auf Schanzen trainiert. (APA/dpa)