Der Villacher SV hat den 30-jährigen Kanadier Matt Pelech in die Draustadt geholt. In der Saison 2016/17 spielte er bereits in der Erste Bank Eishockey Liga für Graz, vergangenen Winter war er in der DEL bei ERC Ingolstadt engagiert. Aufgelöst wurde indes der Try-Out-Vertrag mit dem kanadischen Verteidiger Kevin Raine, der sich eine Oberkörperverletzung zugezogen hatte. (APA)