Porec/Slowenien – Die Biathlon-Weltmeisterschaften 2021 finden in Pokljuka in Slowenien, die Titelkämpfe 2023 dann in Oberhof in Ostdeutschland statt. Diese Entscheidungen wurden am Sonntagvormittag beim Kongress des Weltverbandes (IBU) in Porec getroffen. (APA)