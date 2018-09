Planica – Mario Seidl hat am Samstag mit seinem ersten Saisonsieg im Sommer Grand Prix der Nordische Kombinierer seine Gesamtführung deutlich ausgebaut. Der Salzburger gewann in Planica klar vor seinem ÖSV-Teamkollegen Martin Fritz und Maxime Laheurte (FRA). Vor dem Abschlussbewerb am Sonntag ebenfalls in Planica führt Seidl das Gesamtklassement 78 Punkte vor dem Finnen Ilkka Herola an. (APA)