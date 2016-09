Von Markus Schramek

Innsbruck – Oft wird pauschal über „die EU“ hergezogen. Doch die Europäische Union ist nützlich, auch wenn ihre Bürger das nicht auf den ersten Blick erkennen. Die neu geschaffene „Schlichtung für Verbrauchergeschäfte“ mit Sitz in Wien ist ein gutes Beispiel dafür. Sie geht auf eine EU-Richtlinie zurück.

Mit Jänner hat die Stelle ihre Arbeit aufgenommen. Ganz herumgesprochen hat sich das noch nicht. Höchste Zeit, die Dienste dieser Stelle kennen zu lernen, kümmert sie sich doch um Konsumentenprobleme vielfältigster Art, und das gratis.

Simon Eder, gebürtiger Osttiroler und Geschäftsführer der Schlichtungsstelle, fängt schon einmal an, Beispiele seiner Aufgaben aufzuzählen: „Hotels, die den gebuchten Standard schuldig bleiben, Versicherungen, die nicht zahlen, Unstimmigkeiten mit Händlern oder Handwerkern.“ In all diesen Fällen vermittelt die Verbraucherschlichtung zwischen den Konsumenten und den Unternehmen. Unparteiisch und auf freiwilliger Basis.

Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Eder: „Zwei von drei Fällen wurden bisher einvernehmlich gelöst, meist brauchte es gar keine Verhandlung.“ Im Schnitt dauerte es 33 Tage bis zum Ende der Verfahren; maximal 90 Tage sind dafür vorgesehen.

Eder, selbst Jurist, wird von drei weiteren Juristinnen unterstützt. Eine davon ist sehr prominent: Ex-Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss ist als Schlichterin im Einsatz. „Derzeit kümmert sich Frau Griss viel um Fremdwährungskredite“, berichtet Eder. Der massive Kursanstieg des Schweizer Frankens macht noch immer vielen Konsumenten zu schaffen.

Die „Schlichtung für Verbrauchergeschäfte“ trägt das Gütesiegel „staatlich anerkannt“. Kein Nachteil bei den Streitverfahren. „Wir stehen für Kompetenz und Unabhängigkeit“, betont Eder.

Neben seiner Einrichtung gibt es in Österreich sieben weitere Schlichtungsstellen, je nach Fachgebiet. Ziel aller 8 ist es, Streits außergerichtlich beizulegen. Kosten fallen für die Konsumenten nicht an.

1Die E-Control (www.e-control.at) ist Anlaufstelle für Konsumentenbeschwerden im Gas- und Stromsektor.

2Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH RTR (www.rtr.at) kümmert sich um Streits mit Anbietern von Telefondiensten und Mobilfunk (Handyrechnungen) und um Probleme mit Internetbetreibern sowie den Anbietern von Kabel-TV und Programm-Abos.

3Die Post-RTR (www.rtr.at) ist eine spezielle Sparte der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, sie ist auf Streitfälle mit Postdiensten spezialisiert: wenn etwa Pakete oder Briefe verloren gehen, beschädigt werden oder sich erheblich verspäten.

4Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte apf (www.apf.gv.at) ist zuständig für Verspätungen oder den Ausfall von Reisen per Bahn, Bus, Schiff oder Flugzeug.

5Der Internetombudsmann (www.ombudsmann.at) vermittelt, wenn es bei Online-Geschäften zu Beschwerden kommt.

6Die Bankenschlichtung Österreich (www.bankenschlichtung.at) versucht, dicke Luft zwischen Konsument und Bank zu bereinigen, sei es in Streitfragen über Kredite, Spareinlagen, die Kündigung von Konten oder Investmentgeschäfte.

7Die Ombudsstelle Fertighaus (www.ombudsstelle-fertighaus.org) strebt Lösungen an, wenn es zwischen dem Käufer eines Fertigteilhauses und dem Produzenten zu Differenzen kommt.

8Neu ist seit 1. Jänner 2016 eben die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte (www.verbraucherschlichtung.or.at). Sie deckt ab, was nicht in die Kompetenz der anderen sieben Schlichtungsstellen fällt. „Die Konsumenten können sich jedenfalls an uns wenden“, sagt Geschäftsführer Eder. Ist sein Team nicht selbst zuständig, verweist es an die richtige Stelle.