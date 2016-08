Von Alexander Paschinger

Ehrwald, Mieming – Auch wenn sich viele im Außerfern wähnen – es ist der nördlichste Zipfel des Bezirkes Imst. Die Hochfeldern Alm auf 1750 Metern Seehöhe im Gaistal gehört nämlich zur Gemeinde Mieming, obwohl sie mitten im Wander- und Skigebiet der Ehrwalder Alm liegt. In den vergangenen Monaten wurde sie um- und zum Teil auch neu gebaut. Rund eine Million Euro wurde in die Alm der Agrar Obermieming gesteckt. Am Sonntag wurde sie im Rahmen des Almfestes vom Abt des Stiftes Stams, German Erd, gesegnet.

Ein sonniger Almtag wartete auf die zahlreichen Gäste, die zu der seit Mitte Juli in Betrieb befindlichen Alm pilgerten. „Wir haben hier 230 Stück Vieh – und alle kommen aus Mieming“, gibt sich der Obmann der Agrar, Klaus Scharmer, stolz. Dabei ist heuer noch gar kein Milchvieh dabei, weil die Umbauarbeiten so lange dauerten. „Nächstes Jahr werden zehn bis zwölf Milchkühe dazukommen“, so Substanzverwalter und Vizebürgermeister Martin Kapeller. Die Gastwirte sind auch die Hirten und kommen aus Längenfeld – Martin Reich und Fabio Riml.

Neue Gasträume und Sanitäranlagen, eine moderne Küche und sogar einige Betten bietet nun die Hochfeldern. Neu ist aber vor allem auch, dass sie im Winter geöffnet haben wird. „Ein großer Mehrwert“, freut sich Franz Dengg jun. von der Ehrwalder Almbahn. „Es sind gleich zwei Mankos, die heuer ausgemerzt werden: zum einen, dass es in diesem Bereich bislang im Winter keine Hütte gab, und zum anderen, dass wir eine neue breite Piste statt der zwei engen und steilen Abfahrten in Richtung Ehrwalder Alm bauen.“

Eine Konkurrenz sei die Hochfeldern keinesfalls, „vielmehr eine Bereicherung“, so Dengg. Denn schon bislang war die Hochfeldern ein beliebtes Wanderziel, das rasch von der Ehrwalder Alm aus erreichbar ist. Nun komme der Mehrwert der Winteröffnung dazu. Die Hochfeldern hängt sich an die Öffnungszeiten des Wander- und Skigebietes Ehrwalder Alm an.

Der Almabtrieb am 17. September erfolgt über die Leutasch und 34 Kilometer nach Mieming. Gut die Hälfte der Tiere wird diesen Marsch auf sich nehmen, so Kapeller. Abmarsch ist um 7 Uhr, um 15 Uhr sollten die Tiere in Mieming ankommen.