Wien – „Gegen die hohen Mieten hilft nur der Bau großer Mengen von leistbaren Wohnungen“, sagte Klaus Lugger, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol (NHT) gestern im Rahmen der Präsentation des „Österreichischen Wohnhandbuches 2016“ in Wien. Alle anderen Versuche seien nicht von Erfolg gekrönt, erklärt er mit Blick auf die politisch heiß debattierte Mietrechtsreform.

In Österreich sind die Mieten neu vermieteter Wohnungen zum Teil davongaloppiert. Die Hotspots – also die Städte mit den höchsten Marktpreisen – seien Wien, Salzburg und Innsbruck, sagte Lugger. Er sieht darin eher ein Mietpreis-Gefälle zwischen Ballungsräumen und ländlichen Gebieten statt eines West-Ost-Gefälles.

Laut „Wohnhandbuch“ lagen in Wien die Mieten im Vorjahr für Neuvermietungen bei 9,2 Euro pro m², in Tirol bei 8,8 Euro pro m². Der Österreich-Schnitt lag bei 7,5 Euro pro m². Samt Umsatzsteuer und Betriebskosten sei man dann in Wien bei 12 Euro, sagte der geschäftsführende Gesellschafter des Instituts für Immobilien Bauen und Wohnen (iibw), Wolfgang Amann. Über dem Bundesschnitt seien auch noch Salzburg und Vorarlberg, das restliche Österreich darunter.

Seit 2007 stiegen die Wohnungsmieten laut „Wohnhandbuch“ deutlich über der Inflationsrate. Etwas geringer, aber dennoch über der Teuerungsrate legten die Betriebskosten zu. Bei der Neuvermietung habe es aber in den letzten eineinhalb Jahren eine Beruhigung gegeben – entgegen seinen Erwartungen, sagte Amann. Eigentumswohnungen hätten sich seit 2010 in Österreich laut EU-Hauspreisindex sogar um 30 Prozent verteuert, nur in Schweden und Norwegen sei die Dynamik noch stärker gewesen. Wien habe besonders stark zugelegt, es gebe aber Gegenden mit Preisstabilität seit fünf oder acht Jahren.

Im EU-Vergleich sei die Wohnkostenbelastung in Österreich aber unterdurchschnittlich, betonte Amann. Denn sie liege bei lediglich 18 Prozent der verfügbaren Einkommen. Im EU-Schnitt seien es heute schon 24 Prozent, nach früher 21 Prozent. Der Anstieg entspreche dem Trend bei reifen Volkswirtschaften, in denen dafür zum Beispiel der Anteil für Nahrungsmittelausgaben rückläufig sei. Zum Wohnungsbedarf verwiesen die Experten am Montag auf die demografische Entwicklung und den Zuzug. So sei davon auszugehen, dass es für die knapp 90.000 Asylanträge von 2015 für rund 30.000 einen positiven Bescheid gibt, samt Familiennachzug würden aber noch mehr als diese 30.000 Menschen zusätzlich Wohnraum benötigen, sagte Christian Struber, Obmann der ARGE Eigenheim. Die Zahl der Haushalte in Österreich dürfte laut Statistik Austria von 3,8 Mio. 2015 auf 4,5 Mio. bis zum Jahr 2050 ansteigen.

Seit 1971 wuchs der Wohnungsbestand laut Amann jährlich um fast ein Prozent, seit Anfang der 1990er-Jahre habe sich die gesamte Fläche von 250 auf 400 Mio. m² erhöht, für Amann ein Wohlstandsindikator. Pro Person habe sich die Fläche von 23 auf 46 m² verdoppelt. Dennoch konnten die Treibhausgas-Emissionen aus Gebäuden seit 1990 um 41 Prozent reduziert werden. (sas)