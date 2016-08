Alpbach – Der Vizepräsident des Europäischen Forums Alp­bach, Nationalbankpräsident Claus Raidl, hat gestern die Wirtschaftsgespräche des Forums eröffnet. Das Motto lautet „Neue Welt – neue Wege“. Es geht um neue Modelle in einer immer komplexer werdenden Welt.

Es gehöre überprüft, ob Dogmen einsichtig sind und ob man den Mut hat, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, spielte Raidl auf die Ära der Aufklärung an – das Europäische Forum Alpbach steht ja unter dem Gesamtmotto „Neue Aufklärung“.

Flankiert wurde Raidl von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und Arbeiterkammerpräsident Rudolf Kaske. Die beiden Sozialpartner sind Hauptsponsoren und Co-Organisatoren des Forums. Kaske sagte, es brauche „mehr Vernunft und Fakten in der Politik“. Die Zukunft dürfe nicht reichen Erben oder Oligarchen überlassen werden. „Es gilt, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.“ Bei den Kollektivvertragsverhandlungen funktioniere die faktenbasierte Politik bis heute, in vielen anderen Bereichen aber nicht.

Leitl sagte zu den Erwartungen an das Forum Alpbach, dass derzeit ein Stadium der Verwirrung herrsche. Vieles gerate ins Wanken, die Welt verändere sich dramatisch. Es gehe darum, „nachzudenken, was unser spezifischer Beitrag sein könnte in Richtung Neuorientierung – statt Frust wieder Lust, statt Ängsten wieder Zuversicht, statt Verwirrung wieder Orientierung“. Gebot der Stunde sei es, sagte Leitl mit Blick auf „28 Meinungen in der EU“, selbst „aus dem lähmenden System wieder rauszukommen und aktiv zu werden“.

Die Uneinigkeit, wie mit den Veränderungen in der Wirtschaft umgegangen werden soll, zeigte sich gestern bei einer hitzigen Debatte zwischen dem polarisierenden früheren griechischen Finanzminister und Wirtschaftsprofessor Yanis Varoufakis und dem Präsidenten des ifo-Instituts, Clemens Fuest. Einigkeit herrschte zwischen beiden praktisch nur darüber, „dass der freie Markt alleine nicht funktioniert“. Varoufakis warnte auch vor dem Zerfall der EU.

Der Grieche fordert ein Grundeinkommen für Familien – über den Weg, Firmenanteile in einen öffentlichen Fonds einzubringen und von dort Ausschüttungen zu tätigen. „Ein Grundeinkommen muss kommen.“

Dazu sagte Fuest, der Gedanke sei „nett, aber falsch“. Ein bedingungsloses Einkommen sei nicht finanzierbar. Ganze Steuereinkommen von Staaten würden so aufgefressen. (APA, TT)