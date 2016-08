Von Nina Werlberger

Alpbach – Griechenlands Ex-Finanzminister Gianis Varoufakis will seine neue politische Bewegung „Diem“ innerhalb des nächsten halben Jahres auf die Beine stellen. Man habe sich Ende Februar 2017 eine Deadline für Diskussionen über wichtige Fragen gesetzt, sagte Varoufakis am Mittwoch vor Journalisten in Alpbach.

Bevor die geplante paneuropäische Partei aber überhaupt gegründet wird, wollen er und seine Mitstreiter Antworten auf folgende Fragen finden: „Was müssen wir als Europäer tun, um die europäische Krise zu überwinden? Wie kann ein europäischer ,New Deal‘ aussehen?“

Derzeit würden Experten und 35.000 Freiwillige aus Europa an dieser Aufgabe arbeiten, sagte Varoufakis. Ziel sei es, ein politisches Programm zu schreiben, das mit dem „Dogma bricht, dass es keine Alternative dazu gibt, was wir heute als demokratischen Prozess betreiben“. Sobald bei „Diem“ darüber Einigkeit herrsche, wie man Europas Probleme lösen will, wolle man sich auch bei Wahlen beteiligen. Bei welchen Urnengängen eine mögliche künftige „Diem“-Partei dann konkret antreten soll, ließ der Grieche gestern offen. „Sobald wir einen Konsens haben, wird dieser in Wahlen einen Ausdruck finden – in Österreich, in Deutschland, in Griechenland, in Spanien“, sagte Varoufakis. Man werde inhaltlich nichts versprechen, was man später nicht halten könne, sagte er.

Zu den Unterstützern von „Diem“ zählt Varoufakis unter anderem die Bürgermeister von Barcelona und Neapel. Ziel sei es, lokale, regionale, nationale und europäische Probleme von einer europäischen Perspektive aus zu bearbeiten. Die Partei soll weder links noch rechts positioniert werden, sondern eine „transnationale, transideologische Bewegung von Demokraten“ sein, bemerkte er.

Er selbst äußerte gestern in Alpbach kein Interesse, in Zukunft wieder ein politisches Amt zu bekleiden. Er sei einst „aus Versehen“ Minister geworden, aus einer Verpflichtung heraus habe er den Job gemacht: „Nicht weil ich es je gewollt habe.“

Varoufakis hatte im Februar die Gründung der Demokratie-Bewegung „Democracy in Europe Movement 2025“ (Diem25) angekündigt. Im Manifest der Bewegung heißt es: „Die EU wird demokratisiert – oder sie wird zerfallen.“

Varoufakis malte in Alpbach folgerichtig ein düsteres Szenario für den Kontinent an die Wand, sollten die aktuellen Probleme etwa der Eurozone nicht gelöst werden. Die Situation heute zeige viele Parallelen zu den Entwicklungen in den 1930er-Jahren, die zum Aufstieg der Nazis und Faschisten und schließlich zum Zweiten Weltkrieg geführt haben, glaubt er. Es sei daher absolut essenziell, dass man jetzt versuche, Europa zu reparieren, betonte er.

Angesprochen auf die Bundespräsidentenwahl in Österreich sagte er, hierbei handele es sich um eine Auseinandersetzung „Zivilisation gegen Misanthropie“, also Zivilisation gegen Menschenfeindlichkeit. „Als Europäer schäme ich mich tief dafür, dass es ein solches Kopf-an-Kopf-Rennen gibt.“ Eine derartige Auseinandersetzung sei eine postmoderne Reflexion der 1930er-Jahre, in welche die EU gerade steuere, bemerkte Varoufakis. Betroffen sei der ganze Kontinent – von Ungarn, Polen, Griechenland bis Frankreich und Großbritannien. Dies sei aber nicht die Schuld der Menschen, sondern mitunter auf falsche Entscheidungen der „Technokratie“ in Europa zurückzuführen.

Wenig Schmeichelhaftes hatte Varoufakis zur Lage der heimischen Sozialdemokraten zu sagen: „Die österreichische Sozialdemokratie ist in einer Sackgasse.“ Der Grund dafür sei einerseits, dass der „Spirit eines Bruno Kreisky“ verlorengegangen sei. Schuld am Niedergang hätten aber auch strukturelle Probleme und falsche strategische Entscheidungen. Varoufakis kritisierte dabei vor allem, dass den Sozialdemokraten Inhalte rechter Politiker übernommen haben, wie die Errichtung neuer Grenzen.

Für sein Heimatland sieht der Ökonom wirtschaftlich weiter tiefschwarz. Zuletzt hatte Varoufakis in einem Interview erklärt, Griechenland sei heute mehr denn je bankrott. Gegenüber der TT präzisierte er am Mittwoch: „Griechenland ist nun seit sieben Jahren bankrott, und Europa tut nur so, als ob das nicht der Fall wäre.“ Die Krise im Land werde vielmehr zunehmend schlimmer.

Mit Blick auf die Flüchtlingskrise meinte Varoufakis, dass die „beschämende Politik der Grenzschließungen“ in Österreich ihren Ausgang genommen habe. Griechenland sei zur Errichtung der Hotspots gezwungen worden – wobei die katastrophalen Zustände in griechischen Flüchtlingslagern „beschämend“ seien, sagte Varoufakis. Den Deal der EU mit der Türkei nannte er „skandalös“; Europa besteche den Präsidenten der Türkei mit EU-Geld, damit Europa internationale Gesetze zum Schutz von Flüchtlingen brechen könne. „Wir sollten uns schämen.“

In Alpbach ist Varoufakis dieses Jahr der eindeutige Rockstar unter den Rednern. Studenten beklatschten seine Ausführungen zu Europas Krisen, Bankern und Mindestlöhnen, seine Auftritte füllen den neu errichteten großen Kongresssaal. Heute diskutiert er bei den Wirtschaftsgesprächen mit dem einstigen AfD-Mitbegründer und heutigem Chef der Partei „Alfa“, Bernd Lucke, zum Thema „Der Euro: Spaltpilz oder Kitt für Europa?“.