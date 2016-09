Von Denise Daum

Neustift – Ochsenalmen gibt es in Tirol und darüber hinaus viele. Die Kasstriezel von der Mariedl auf der Falbesoner Ochsenalm sind aber einzigartig. Die tischt die Sennerin jeden Dienstag auf der urigen Alm auf – das wissen fast alle Stubaier und die zahlreichen Stammgäste aus nah und fern. Seit 29 Jahren kümmert sich Mariedl Schmid aus Neustift um Vieh, Alm und Gäste.

Die ursprüngliche Ochsenalm an einem rauschenden Bach bot einem Filmteam von Servus TV eine Kulisse für die Fernsehreihe „Heimatleuchten“, bei der die Volkskultur, Tradition, Land und Leute im Mittelpunkt stehen. „Der Regisseur wollte gar nicht mehr weg von hier“, lacht die Mariedl.

Peter Margreiter, Obmann des Volksmusikverbands und selbst Stubaier, hat das Filmteam erst auf das Tal gebracht. „Die Fernsehleute haben sich bei mir wegen einer musikalischen Beratung gemeldet, weil sie für ihre Sendung auch traditionelle Volksmusik wollten. Ursprünglich hatten sie an ein anderes Tiroler Tal gedacht. Ich hab’ sie ins Stubaital gebracht, weil wir eine gute Auswahl an echten Volksmusikern haben. Und als sie die Mariedl und ihre Ochsenalm gesehen haben, waren sie sowieso ganz angetan“, erklärt Margreiter.

Das Stubaital entwickelte sich heuer zu einer begehrten Kulisse. Neben Servus TV waren deutsche Sender im Tal unterwegs, der ORF drehte für einen Landkrimi in Neustift. Einen richtigen Medienrummel ortet Michae­l Gstrein vom Tourismusverband Stubaital. Dort klopfen immer öfter so genannte Locationscouts, also Leute, die fürs Fernsehen geeignete Kulissen suchen, an. Auch für den Winter haben sich schon Fernsehteams angemeldet. Grund für die vermehrten Anfragen dürfte wohl Mundpropaganda innerhalb der Filmszene sein, vermutet Gstrein. „Das Stubaital besticht mit seiner Unberührtheit der Landschaft einerseits und der guten Erreichbarkeit andererseits.“ Der Werbe­effekt ist für den Tourismusverband freilich unbezahlbar.

Auf der Ochsenalm hat sich durch die Fernsehkameras nichts verändert, weder die Einrichtung noch das Rundherum und schon gar nicht die Mariedl. Sie steht auf, wenn es noch dunkel ist, blickt in den Sternenhimmel, freut sich darüber und geht in den Stall und an die Arbeit. Ins Tal geht sie im Sommer nicht, in den Urlaub fährt sie schon gar nicht. „Mein Urlaub ist, wenn die Saison zu Ende ist. Dann bleibe ich noch ein, zwei Wochen auf der Alm und genieße die Ruhe“, sagt die Mariedl zufrieden.