Innsbruck, Wien – Die gute Saison im Sommertourismus und die positive Entwicklung der Tiroler Wirtschaft bilden sich am heimischen Arbeitsmarkt mit sinkenden Arbeitslosenzahlen und steigender Beschäftigung ab, so das Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) ein einer aktuellen Aussendung.

Bei einem prognostizierten Stand von 328.000 unselbständig Beschäftigten (ein Plus von 5.000 Personen im Vorjahresvergleich) und 17.059 vorgemerkten Arbeitslosen betrug zum Stichtag 31. August 2016 die Arbeitslosenquote in Tirol 4,9 Prozent (August 2015: 5,4 Prozent).

Im August 2016 kam es mit minus 1.366 oder minus 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an vorgemerkten arbeitslosen Personen. Gleichzeitig stieg in Österreich die Arbeitslosigkeit um 2.717 Personen oder plus 0,8 Prozent auf insgesamt 329.862.

Positiver Trend in fast allen Bereichen

„Das heurige Jahr entwickelte sich bisher für den Tiroler Arbeitsmarkt erfreulich, und so bewegen sich auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Zuwachs an Beschäftigung im August auf dem Niveau der Vormonate. Dieser positive Trend setzt sich in nahezu allen Wirtschaftsabschnitten fort,“ zeigt sich AMS Tirol Chef Anton Kern von der aktuellen Entwicklung erfreut.

Die Nachfrage an Arbeitskräften sei auch im aktuellen Monat kräftig – die Anzahl der dem AMS gemeldeten Stellen (4.353) bilde dieses deutlich ab. Auch der im ÖsterreichVergleich stärkste geschätzte Beschäftigungszuwachs sei ein eindeutiges Indiz für die aktuell gute Situation am Tiroler Arbeitsmarkt, so Kern zu den neuesten Zahlen für August 2016.

Den aktuellen Bezirksvergleich führen Landeck (minus 15,9 Prozent), Lienz (minus 10,9 Prozent) und Kufstein (minus 9,6 Prozent) an. Nach Tirol weisen die Bundesländer Vorarlberg (Rückgang von drei Prozent), Salzburg (mit einem Minus von 2,9 Prozent) und Kärnten (minus 1,9 Prozent) die besten Arbeitsmarktentwicklung auf.

Arbeitslosigkeit in Österreich so hoch wie zuletzt in den 1950-Jahren

Die Arbeitslosigkeit steigt in Österreich seit dem August 2011 und damit bereits seit fünf Jahren. Die aktuelle Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt mit 8,3 Prozent so hoch wie seit Anfang der 1950er-Jahre nicht mehr. Auch das etwas stärkere Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr lässt die Arbeitslosenzahlen insgesamt nicht sinken.

Ende August 2016 waren insgesamt 388.624 Personen ohne Job (plus 1,1 Prozent). Zum Vergleich: Im August 2011 waren 273.461 Menschen arbeitslos oder in Schulungen. Dies ist ein Anstieg von 42 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Die Zahl der inländischen Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmern ist im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,1 Prozent auf 276.695 Personen gesunken, bei Ausländern hingegen um 9,9 Prozent auf 111.929 Personen gestiegen. Die Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten stieg im August im Jahresabstand um 44 Prozent auf 25.819. Viele Flüchtlinge befinden sich derzeit in Sprachkursen und Schulungsmaßnahmen.

Mit einem Plus von rund 4.000 oder 1,1 Prozent steigt die Arbeitslosigkeit nur relativ leicht an. Vom offenbar stärker als prognostizierten Wirtschaftswachstum profitieren der Bau und Industriebereich sowie die Arbeitskräfteüberlassung“, kommentierte AMS Österreich-Chef Johannes Kopf die aktuellen Arbeitsmarkt am Donnerstag. Rückläufige Arbeitslosenzahlen würde die Mehrzahl der Bundesländer aufweisen. „Auffallend ist weiterhin Tirol, das mit seinem interessanten Branchenmix und einer Reihe von international erfolgreichen Unternehmen aktuell eine höchst erfreuliche Entwicklung zeigt“, so Kopf. (TT.com, APA)