Von Alois Vahrner

Alpbach – Sein Vorgänger und nunmehriger Bundeskanzler Christian Kern hatte bei seinem Antritts-Interview mit der TT launig gemeint, der Job des ÖBB-Chefs sei „keine Ayurveda-Kur“. Von einer solchen geht auch Neo-Bahnchef Matthä nicht aus, wie er zur TT in Alpbach sagte. Der ÖBB-Routinier, der in seinen 34 Bahn-Jahren bereits acht verschiedene Generaldirektoren und gleich 15 Verkehrsminister erlebte, sieht eine „große Herausforderung“.

In den letzten Jahren unter Kern sei vieles in die richtige Richtung gegangen, die Fahrgastzahlen hätten sich (gerade auch in Tirol) verdoppelt, das Image der ÖBB sei viel besser geworden. Als Infrastruktur-Vorstand sei er „für die halbe Bahn“ zuständig gewesen. „ÖBB-Generaldirektor ist in der Öffentlichkeitsarbeit aber noch eine ganz andere Kategorie, da ist man letztlich der Zuständige für täglich 1,3 Millionen Passagiere und 6300 Züge.“ Dass er nun auch in diverse Polit-Scharmützel geraten könnte (Kern war ja etwa Dauer-Sparringspartner von ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka), sieht Matthä gelassen. „Entscheidend sind die Fakten. Was es wiegt, das hat es. Und es ist ja schön, wenn die Bahn offenbar so vielen in der Politik sehr am Herzen liegt.“ Von zuletzt wieder ins Spiel gebrachten (Teil-)Privatisierungen, etwa im Güterverkehr, hält Matthä nichts. Die ÖBB hätten eine große volkswirtschaftliche Aufgabe für die Wirtschaft, zudem sei es in diesem mit über 30 Mit- anbietern auch unter Preisdruck stehenden Markt „nicht gerade so, dass die Interessenten bei uns Schlange stehen“.

Allein in den kommenden Jahren sollen über 14 Mrd. Euro in neue Tunnels wie den Brennerbasistunnel, Trassen, Bahnhöfe usw. fließen. „Viele Trassen sind ja 150 Jahre alt, wir müssen fit für die nächsten 150 Jahre werden.“

Weiter verbessert werden solle auch der Service für die Kunden, auch technologisch, so Matthä. WLAN etwa funktioniere schon sehr gut, bis 2017 sollen die Handy-Probleme auf der Westbahnstrecke und bis 2018 dann auf etlichen weiteren Strecken dank einer 100-Millionen-Investition mit den drei großen Mobilfunkanbietern erledigt sein. Geplant sei auch eine Digitaloffensive. So sollen im Rahmen der Plattform „Open Innovation“ etwa via Apps Kundenanliegen wie die Frage, wie man von einem Ziel zum Endpunkt (bis hin zu Taxis, Mietautos usw.) kommt oder wie stark Zugwaggons aktuell belegt sind, bearbeitet werden. Das Motto laute „einfach, digital und schnell“.

Großes Gewicht wird auf das Thema Sicherheitsgefühl für die Kunden gelegt. Die Zahl der Vorfälle (inklusive jenen Mitarbeitern gegenüber) sei gestiegen, aber nicht stark. In den letzten zwei Jahren wurden 210 Security-Mitarbeiter aufgenommen, bis Jahresende soll der bahneigene Sicherheitsdienst auf Bahnhöfen und in Zügen von 385 auf 500 steigen. Dazu gebe es verstärkten Einsatz der Polizei wie am Innsbrucker Hauptbahnhof.

Für 11. Dezember kündigt Matthä eine Angebotsverbesserung für Tirol und Vorarlberg an. Ab dann gebe es von Innsbruck auch ins Oberland und dann weiter nach Vorarlberg statt einem Zwei- einen Einstundentakt mit Railjets (abwechselnd nach Zürich oder nach Bregenz). Bis zu 15 Railjets werden in beide Richtungen verkehren, wobei neben den Fixhalten Wörgl, Innsbruck und Landeck die Züge nach Zürich auch Kufstein, Ötztal und St. Anton und jene nach Bregenz auch Jenbach und Imst-Pitztal bedienen. Morgens und abends solle es teils weitere Halte geben. Auch Fahrzeiten (etwa von Kufstein nach Zürich um eine halbe Stunde oder von Bregenz nach Verona um eine Stunde) verkürzt.

Die Bahnpreise werden sich 2017 voraussichtlich in etwa „im Rahmen der Inflationsrate“ erhöhen, so Matthä. Heuer sind in Österreich 1,1 und 2017 bis zu 1,8 Prozent Inflation prognostiziert.