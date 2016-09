Wien, Innsbruck – Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) wird im Zuge von Reorganisation und Einsparungsmaßnahmen wie geplant ihre beiden Standorte in Linz und Graz schließen, kündigte OeNB-Direktor Kurt Pribil am Freitag in Alpbach an. „Ab 2018 wird es nur mehr zwei Standorte geben, einen in Wien und einen in Innsbruck“, sagte Pribil bei einem Pressegespräch.

„Wir wollen damit klar Einsparungen erzielen, wollen damit aber auch die Nähe zum Bürger weiter halten“, so Pribil. Der Standort Innsbruck werde langfristig bestehen bleiben. (APA)