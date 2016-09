Herr Nussbaum, der Klimawandel schreitet voran. Tirols Tourismusindustrie ist bereits heute sehr abhängig vom künstlichen Schnee. Sehen Sie langfristig eine Zukunft für den Skitourismus in diesem Land?

David Nussbaum: Tirol ist ein schönes Land und ich bin sicher, dass die Menschen deswegen weiterhin hierher kommen werden. Aber natürlich sind Ski und Schnee ein gewaltiger Umsatzbringer. In gewissem Maße wird der Klimawandel darauf eine Auswirkung haben. Es wird einen Effekt haben, dass sich die Struktur des Wetters und insbesondere der Wasserkreislauf ändern werden. Zu einem gewissen Grad wird daher eine Anpassung an die Realität des Klimawandels stattfinden müssen. Das sollte uns alle — insbesondere die Menschen, die hier leben — daran erinnern, wie wichtig es ist, den Kampf gegen den Klimawandel anzupacken.

Was heißt das für die Tourismusindustrie?

Nussbaum: Skifahren ist ziemlich energieintensiv — insbesondere die Erzeugung von Kunstschnee. Wenn wir das tun, sollte es sehr effizient geschehen und außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Energie dafür nachhaltig erzeugt wird. Das ist eine Herausforderung, etwa weil die Sonne im Winter weniger scheint. Aber es gibt hier eine Menge Wasser, das bergab fließt. Das ist eine Chance für die Energieerzeugung.

Neue Wasserkraftwerke zu bauen, ist in Tirol ausgesprochen schwierig. Nichtregierungsorganisationen wie insbesondere auch der WWF bekämpfen viele Projekte. Wie kann die Zukunft der Energie hier ausschauen?

Nussbaum: Wir müssen uns sehr sorgsam anschauen, wie wir Wasser für die Energieerzeugung nutzen. Das traditionelle Modell waren sehr große Kraftwerke, die große Mengen Energie erzeugt und dann vertrieben haben. Ich denke, dafür wird es weiterhin einen gewissen Bedarf geben. Aber wir müssen uns hin zu einem Energiesystem entwickeln, das erstens effizient ist und zweitens vielfach geringere Mengen an Energie an vielen verschiedenen Orten produziert. Dies hat oft geringere Auswirkungen auf die Umwelt. Außerdem müssen wir uns ansehen, wie wir die Energie speichern.

Unternehmer sehen in Umweltthemen häufig nur einen Kostenfaktor. Wie würden Sie einem Tiroler Firmenchef erklären, was ihm das Thema bringt?

Nussbaum: Nun ja, Umweltthemen bieten alle Arten von Vorteilen, nicht wahr? Ökotourismus etwa ist ein sehr naheliegendes Beispiel. Aber wir sagen den Leuten immer: Schaut, damit wir frische Luft zum Atmen und sauberes Wasser zum Trinken haben, müssen wir bei dem, was wir tun, einige Einschränkungen akzeptieren. Eine gute Umweltgesetzgebung sagt: Du kannst nicht die Umwelt dazu gebrauchen, deine Kosten zu reduzieren und dadurch die Kosten für alle anderen in die Höhe treiben. Wir können nur versuchen, die Gesetze so fair zu gestalten, dass jeder seinen Beitrag leisten kann.

Welche Branchen könnten denn noch profitieren, wenn sie sich mehr um die Umwelt kümmern würden?

Nussbaum: Um nur ein Beispiel zu geben: Die Energieeffizienz in den Wohnhäusern zu verbessern kann den Energieverbrauch enorm stark senken. Dafür werden auch viele Produkte gebraucht, was vielen Menschen Arbeit gibt.

Tirol ist als sensibles Alpenland stark vom Lkw-Transit belastet. Denken Sie, dass zum Beispiel Kontingente helfen würden, den Verkehr einzudämmen?

Nussbaum: Zu allererst müssen wir uns hin zur Elektrifizierung bewegen. Autos werden gerade elektrisch und das müssen wir beschleunigen. Diese Entwicklung wird einen starken Effekt auf die hiesige Umweltverschmutzung haben. Bei den Lkw ist die Sache schwieriger. Elektrifizierung wird helfen, aber sie wird das Problem nicht lösen. Denn Laster erzeugen auch Lärm und Vibrationen. Quoten sind eine Möglichkeit. Sich den Preis anszusehen, ist ein weiterer Weg. Was den Transit angeht, muss der Blick natürlich auch auf die Bahn gerichtet sein. Die Umsteigemöglichkeiten zwischen Straße und Schiene müssen schneller und einfacher werden.

Ist Autofahren zu billig?

Nussbaum: Bei Autos ist der Preis nur ein Teil der Antwort. Zum Ersten muss sichergestellt werden, dass es Alternativen im öffentlichen Verkehr gibt. Zum Zweiten muss man die Menschen darin bestärken, ihre Autos wohlüberlegt zu gebrauchen. Statt eines Zweitautos könnten sie etwa Carsharing nützen. Das E-Auto kann hier vieles einfacher machen. Ich denke, da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die man gemeinsam betrachten muss — zusammen mit dem Preis, aber nicht nur damit.

Europa hat sehr strenge Umweltvorschriften, während es etwa in China den Anschein hat, jeder könnte dort tun, was er will.

Nussbaum: Ich glaube, China wird sehr rasch viele Regulierungen auf den Weg bringen, um die Nebeneffekte seiner industriellen Entwicklung zu kontrollieren. Und China wird das viel schneller machen, als Europa das einst getan hat.

Um welche Länder sorgen Sie sich sonst?

Nussbaum: Wir sind sehr besorgt über viele Gegenden der Welt — bei manchen geht es um die Produktion, bei anderen um den Konsum. In Europa mögen wir zwar viele Vorgaben für die Produktion haben, aber wir haben nicht sehr viele Regeln dazu, wie viel wir verbrauchen und wie viel Müll wir erzeugen können. Wenn jeder auf der Welt so leben würde wie wir in Westeuropa: Wir bräuchten drei Planeten. Da wir aber nur eine Erde haben und ich nicht glaube, dass uns der Mars bei der Versorgung mit Wasser und Essen viel nützen wird, müssen wir einige Dinge ändern, damit wir von dem leben können, was uns dieser Planet gibt.

Das Gespräch führte Nina Werlberger