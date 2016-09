Von Matthias Christler

Innsbruck – Die Zeiten, in denen man im Geschäft von vorne bis hinten bedient wird, sind vorbei. Der Kunde wurde vom König zum Mitarbeiter degradiert. Freundlicher ausgedrückt: Ganz automatisch hilft er mit, wo es nur geht. Er baut Möbel zusammen. Er tankt selbst. Er hebt Geld beim Bankomaten ab. Er wiegt im Supermarkt das Gemüse. Er übernimmt so viel wie möglich, auch wenn er sich nicht immer geschickt anstellt. Regal Billy, das geht ja schon. Doch die Self-Checkout-Kassen, bei denen der Kunde im Supermarkt die Ware scannt und bezahlt, setzen sich nur langsam durch.

„Wenn etwas Neues wie Checkout-Kassen kommt, ist das speziell in Österreich am Anfang schwierig, aber mit dem Tun lernt man dazu“, sagt der Präsident des Österreichischen Handelsverbandes, Stephan Mayer-Heinisch. „Auch ich als geborener E-Idiot habe das gelernt“, fügt er an. Inzwischen könne ja auch jeder ohne Hilfe an der Zapfsäule tanken, was vor 30 Jahren nicht üblich war. Der nächste Schritt – Automatentankstellen ganz ohne Mitarbeiter – ist schon gesetzt. Ende 2015 gab es in Tirol 44 davon, was einer Steigerung im Vergleich zu 2014 um fast 20 Prozent entspricht.

„In England oder in Skandinavien sind automatische Kassen ganz selbstverständlich, dort denkt überhaupt niemand mehr darüber nach. Das kommt auch davon, weil die Menschen in diesen Ländern mehr mit Plastikgeld bezahlen, die Österreicher sind noch stark bargeldbezogen.“ Immerhin erledigen bereits 80 Prozent der Österreicher zumindest einen Teil ihrer Bankgeschäfte online, den Bankangestellten ihres Vertrauens kennen manche nicht einmal mehr persönlich.

Obwohl z. B. Spar und Merkur bereits Tiroler Filialen mit Self-Checkout-Kassen ausgestattet haben, soll der persönliche Kontakt nicht verloren gehen – und auch keine Arbeitsplätze sollen wegrationalisiert werden. Das Personal erhält laut Merkur-Angaben ein „neues Aufgabenprofil“ mit „verstärktem Kundenkontakt“. Die Diskussion, dass durch moderne Systeme Arbeitsstellen verloren gehen, ist für Mayer-Heinisch auch zu kurz gegriffen. „Seit über 100 Jahren gibt es Veränderungen am Arbeitsplatz und neue Stellen entstehen. Vielmehr sollte die Diskussion in die Richtung laufen, wie der Handel die steigenden Kosten, u. a. die Lohnnebenkosten, in den Griff bekommt. Der stationäre Handel kommt dadurch unter Druck und sucht eben Wege, diese Kosten zu bewältigen“, sagt er. Mehr Automatenkassen auf weniger Raum heißt in der Theorie: Mehr Kunden können in kürzerer Zeit bezahlen. Nicht in jeder Branche macht es jedoch Sinn, die Arbeit den Automaten bzw. Kunden machen zu lassen. „Ich werde mir beim Bäcker nicht das Brot selber backen. Aber ein Billy-Regal kann sogar ich zusammenbauen, das kann lustvoll sein“, so Mayer-Heinisch, für den Ikea das Mitanpack-Konzept perfektioniert hat. Weil man an der Kasse die Wahlfreiheit hat, selbst zu scannen oder scannen zu lassen.

Vor 100 Jahren, am 6. September 1916, eröffnete in Memphis der erste Selbstbedienungsladen. Bis dahin war der Kunde vor zur Theke gegangen, ein Angestellter bediente einen Kunden. Die anderen warteten in der Schlange. Der Vorteil der Selbstbedienungsläden liegt auf der Hand: Kunden laufen durchs Geschäft und können sich nehmen, was sie wollen. Auf die Selbstbedienung folgt eben das Selbstkassieren.

Silke Bartsch vom Institut für Marketing der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht, warum viele Kunden Hemmungen davor haben. „Beim Self-Checkout macht man das Scheitern vor anderen deutlicher sichtbar als etwa am Geldautomaten, wo Diskretion ohnehin gewünscht ist“, sagt sie. Die Akzeptanz solcher Systeme hängt ihrer Meinung nach von zwei Faktoren ab: Einerseits von der Nutzerfreundlichkeit wie einer einfachen Menüführung und gutem Design, andererseits vom wahrgenommenen Nutzen wie Bequemlichkeit und Zeiteinsparung.

Der Kunde von heute akzeptiert es nicht mehr, lange in der Schlange zu stehen. Dafür muss er mitanpacken. „Selfservice ist heute aber schon weit mehr als nur ein Automat, so kann der Kunde z. B. über Apps Tickets kaufen, Fahrplan­infos abrufen oder Überweisungen tätigen. Und das jederzeit und überall“, sagt Bartsch. Ihre Studien beschäftigen sich mit „Selfservice“-Technologien bei Apps. „Eine gute Dienstleistungs-App spart dem Kunden Zeit, fokussiert sich auf das Wesentliche, ist intuitiv verständlich und technisch zuverlässig“, sagt sie. Das Gleiche gilt für Kassa-Automaten. Der Kunde bedient sich mit Hilfe solcher neuen Technologien selbst. Online sowieso, immer öfter direkt im Geschäft. Und das wird wahrscheinlich bald ganz automatisch gehen.